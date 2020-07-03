Портал поставщиков назвал регионы-лидеры по заключению контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса заключили более 157 тысяч контрактов, передает ИА "НСН".

Чаще всего договоры были подписаны на медицинские товары, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы. Больше всего договоров было подписано предпринимателями из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей.

"Общая сумма превышает 19 миллиардов рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тысяч контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что представители малого и среднего бизнеса активно принимают участие в мини-аукционах для выбора оптимального поставщика. По его словам, такой способ большинство выбирает из-за оперативности предоставления услуг.

"По мнению пользователей, главным плюсом котировочных сессий является оперативность – большинство из них длится 24 часа, есть также короткие котировочные сессии по три и шесть часов", – уточнил Щербаков.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, отметил, что существенную роль в привлечении новых участников торгов на портале поставщиков играет техническое удобство сервиса.

"Для удобства пользователей на Портале реализована автоматизированная система привлечения поставщиков к закупкам: например они могут настроить подписку на интересные для себя закупки, также работает автоматизированная информационная рассылка", – пояснил Лысенко.

Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.

