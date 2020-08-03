Резидент технополиса "Москва" приступил к производству системы обеззараживания

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Компания-резидент технополиса "Москва" начала производство системы обеззараживания и контроля доступа, способной автоматически измерять температуру тела и распознавать лица посетителей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Пандемия послужила толчком для разработки новых решений. Так, компания "Хирана+", резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", запустила производство комплексов обеззараживания в партнерстве с испанской компанией Inaltech SL-Disinvirus", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Руководитель ведомства подчеркнул, что новая система поддерживает проходимость в пределах до десяти человек в минуту. Потенциальная область применения – торговые центры, учебные заведения и вокзалы. Сейчас система тестируется на одной из проходных технополиса "Москва".
По словам гендиректора компании "Хирана+" Василия Шимко, дезинфекция в устройстве организована через озонирование. Он подчеркнул, что такой способ наиболее безвреден для человека. Что касается обработки личных вещей, то здесь применяются лучи ультрафиолетового спектра.
В конце июля стало известно, что в технополисе "Москва" начнут разработку программного обеспечения для для виртуальных сим-карт. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, инвестор планирует вложить в проект 127 миллионов рублей.
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