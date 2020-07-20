В технополисе "Москва" откроется Международный лагерь по программированию

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В технополисе "Москва" с 20 июля начнет работать Международный лагерь по программированию Future Skills Camp, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Проект по автономному пилотированию коптеров объединит представителей 11 стран и более 50 участников.

Организаторами и координаторами лагеря являются сотрудники центра молодежного инновационного творчества "Коптер" совместно с некоммерческой организацией WorldSkills Russia.

"Молодые специалисты, участвующие в данном проекте, смогут обменяться идеями и наладить контакты. Соревнования пройдут дистанционно и позволят испытать новейшие достижения в области программирования автономного полета беспилотных аппаратов", – заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В мероприятии примут участие преподаватели, научные сотрудники, студенты и старшеклассники из Малайзии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Сингапура, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Ганы, Португалии и Барбадоса.

По словам гендиректора технополиса "Москва" Геннадия Дегтева, на время проведения соревнований будет создана полетная зона с системой видеотрансляции.

"Ребята смогут удаленно запустить квадрокоптеры в автономный полет внутри защищенного воздушного пространства, находясь у себя в стране", – добавил Дегтев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что абитуриенты московских колледжей все чаще стали выбирать профессии связанные программированием и графическим дизайном.