Московские колледжи становятся популярнее с каждым годом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рост популярности столичных колледжей отметил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он высоко оценил качество среднего образования в столице и добавил, что уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда.

"Все чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями: оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Самый высокий конкурс проходит на программирование и графический дизайн – больше 10 человек на место", – уточнил Собянин.

Мэр также добавил, что на прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда из столицы взяла самое большое количество золотых медалей.