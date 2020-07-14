К ЕГЭ не допустили четырех выпускников с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре выпускника по всей России не были допущены к сдаче единого государственного экзамена из-за положительного теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

"Данные по зараженным ковидом мы отслеживаем регулярно. На данный момент в четырех субъектах есть по одному ребенку с выявленным вирусом, которые не были допущены к экзамену", – отметил Музаев.

Он добавил, что под наблюдением находятся все контактирующие с ними ребята, несколько выпускников будут сдавать экзамен в резервный день.

Ранее сообщалось, чтобы не допустить распространение коронавируса, в школах столицы соблюдаются все необходимые правила безопасности. Выпускникам на входе измеряют температуру. На экзамене присутствуют только те организаторы, у которых есть отрицательный тест на COVID-19.

