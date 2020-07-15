Ассистенты – стажеры творческих вузов получат право на льготный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому ассистенты – стажеры творческих вузов получают право на льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Разрешение вступает в силу с 1 ноября и будет действовать в течение календарного года. Помимо этого, студентам одобрили скидку в 50% на железнодорожные билеты – льгота установлена на период с 1 сентября по 15 июня.

Ассистентура-стажировка – это постдипломная форма образования, в рамках которой готовят творческих работников высшей категории. Аналогично устроены аспирантура и ординатура – для обучающихся по этим программам также ввели льготный проезд.

В конце февраля депутат Госдумы Виталий Власов предложил ввести 50-процентную скидку на авиа- и железнодорожные билеты для тех, кто поступает в вузы. Политик объяснил, что в период приемной кампании абитуриенты тратят много средств на проезд.

