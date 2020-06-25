Билеты для школьников в двухэтажные вагоны можно будет купить со скидкой 50% до 31 августа

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На билеты для школьников на проезд в двухэтажных купейных вагонах будет действовать скидка 50% до конца лета. Об этом говорится на официальном сайте РЖД.

"Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД предоставит 50% скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов", – заявили представители компании.

Уточняется, что воспользоваться данными условиями смогут ученики с 1 июля по 31 августа этого года.

С 2016 года на льготных условиях в летний период РЖД было перевезено более 10 миллионов детей. Так, объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 миллиардов рублей.

"Это позволяет значительно сэкономить средства на организацию летнего отдыха семьям с детьми", – добавили в РЖД.

В холдинге обратили внимание, что детские перевозки являются одним из приоритетных сегментов. В частности, действует "детский тариф" для детей от 5 до 10 лет. Двухэтажные поезда курсируют по направлениям из Москвы в Казань, Адлер, Кисловодск, Ижевск, Самару и другие города.

Ранее в РЖД сообщили о возобновлении работы вагонов-ресторанов. Обслуживать пассажиров будут с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности.