Воду в поездах в РФ начали обеззараживать ультрафиолетовыми светодиодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новых пассажирских вагонах производства Тверского вагоностроительного завода устанавливают аппараты для раздачи пассажирам горячей и холодной воды с системой обеззараживания ультрафиолетовыми светодиодами. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители "Трансмашхолдинга".
"Вода в пассажирских вагонах непрерывно подвергается тщательной очистке и обеззараживанию с помощью амальгамной бактерицидной ультрафиолетовой лампы. Питьевая вода подвергается дополнительному обеззараживанию непосредственно перед выдачей ее в раздаточный кран", – заявили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям.
Отмечается, что пурифайеры с системой обеззараживания воды гарантируют безопасность для пассажиров. Так, их устанавливают в новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода, которые в дальнейшем направляют Федеральной пассажирской компании.
Ранее говорилось, что Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты. До этого РЖД до 1 июля продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования.
РЖД возвращаются к рассадке пассажиров в поездах без дистанции
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