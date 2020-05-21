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Москва 24

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Общество

06:15

"Аэрофлот" разрешил дважды переоформить билеты без штрафа

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила пассажирам без штрафа дважды поменять направление и даты билетов, приобретенных до 1 мая.

Как говорится на сайте перевозчика, для этого достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года в контакт-центр компании или в агентство, где пассажир купил билет.

При этом на первое переоформление с сохранением маршрута и класса обслуживания клиентам не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она произойдет.

Срок действия такого билета продлят до 30 апреля 2021 года. При смене дат билета, маршрута и класса может возникнуть необходимость доплатить разницу в стоимости.

В авиакомпании добавили, что при отмене рейса предлагают скидку до 25 процентов в зависимости от тарифа на новый перелет.

С 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Авиакомпания "Победа" ранее сообщила, что планирует возобновить программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня.

Российские авиакомпании начали восстанавливать рейсы

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