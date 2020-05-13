"Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Авиакомпания-лоукостер "Победа" планирует возобновить программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня этого года. Рейсы начнут выполнять в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Планируется, что на сайте авиакомпании уже с 14 мая можно будет купить билеты на летние рейсы. Люди найдут там билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Минимальная стоимость билета составит 499 рублей.
"Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона", – подчеркнул гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.
По его словам, в компании понимают, что у россиян нет возможности купить билеты по привычным тарифам. Калмыков рассказал, что в июне 2020 года билеты из Москвы в Санкт-Петербург можно приобрести в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета. Кроме того, билеты на рейс из Казани в Москву будут в среднем в 1,8 раза дешевле.
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.
В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.
Недавно Ростуризм сообщил, какой отдых может открыться первым после снятия ограничений.
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