В Росавиации рассказали о снижении пассажиропотока за апрель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация сообщила о резком снижении количества пассажиров, воспользовавшихся услугами российских авиакомпаний в апреле, передает РИА Новости.
"В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет -91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметили в агентстве.
Самая мощная отрицательная динамика наблюдается у крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". По данным Росавиации, количество пассажиров, воспользовавшихся услугами компании, снизилось на 95,2% по сравнению с апрелем 2019 года. На втором месте по уменьшению авиаперевозок находятся "Уральские авиалинии" с отрицательным показателем в 94% (41,7 тысячи человек).
Далее идут компании "Россия" (-92,2%) и Utair (-89,4%). Значительное снижение наблюдается и у группы S7, которая с 2020 года объединила компании "Сибирь" и "Глобус".
"По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на -78,9%", – сообщили в Росавиации.
В агентстве добавили, что за период с января по апрель 2020 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами российских авиакомпаний, составило 24,1 миллиона человек. По сравнению с аналогичными данными от 2019 года показатели снизились на 29,5%.
3 мая стало известно, что в московских аэропортах отменили более 40 рейсов. В частности, в Шереметьево по трем направлениям перестали летать самолеты. О причинах в корректировке расписания не сообщили.
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