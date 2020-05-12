В Росавиации рассказали о снижении пассажиропотока за апрель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация сообщила о резком снижении количества пассажиров, воспользовавшихся услугами российских авиакомпаний в апреле, передает РИА Новости.

"В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет -91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметили в агентстве.

Самая мощная отрицательная динамика наблюдается у крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". По данным Росавиации, количество пассажиров, воспользовавшихся услугами компании, снизилось на 95,2% по сравнению с апрелем 2019 года. На втором месте по уменьшению авиаперевозок находятся "Уральские авиалинии" с отрицательным показателем в 94% (41,7 тысячи человек).

Далее идут компании "Россия" (-92,2%) и Utair (-89,4%). Значительное снижение наблюдается и у группы S7, которая с 2020 года объединила компании "Сибирь" и "Глобус".

"По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на -78,9%", – сообщили в Росавиации.

В агентстве добавили, что за период с января по апрель 2020 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами российских авиакомпаний, составило 24,1 миллиона человек. По сравнению с аналогичными данными от 2019 года показатели снизились на 29,5%.

3 мая стало известно, что в московских аэропортах отменили более 40 рейсов. В частности, в Шереметьево по трем направлениям перестали летать самолеты. О причинах в корректировке расписания не сообщили.