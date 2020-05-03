Более 40 рейсов отменено в аэропортах Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропортах Москвы отменяют вылеты самолетов. Известно, что изменения в расписании затронули свыше 40 рейсов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее число отмен произошло в Домодедово. Там в воздух не поднимутся 38 самолетов.

В аэропорту Шереметьево отменили три рейса. Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова выразила мнение, что восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета.

Она добавила, что на данный момент компания намерена сохранить усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость.

В России с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

