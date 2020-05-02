Свыше 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. По обновленным данным, в столице в воздух не поднимутся более 100 самолетов.

Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там сообщается об отмене 90 самолетных рейсов, а также переносе времени вылета для 2 лайнеров.

В воздушной гавани Внуково известно об отмене еще 13 авиарейсов.

При этом сведений об изменении расписания в аэропорту Шереметьево не поступало.

Причины корректировок неизвестны.

Накануне в Москве отменили более 50 рейсов. Наибольшее количество переносов также случилось в аэропорту Домодедово.

Кроме того, сообщалось об отмене вывозного рейса с Кипра в Россию. При этом в российском посольстве продолжили работу по организации вывоза граждан РФ на родину.