Свыше 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В московских аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. По обновленным данным, в столице в воздух не поднимутся более 100 самолетов.
Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там сообщается об отмене 90 самолетных рейсов, а также переносе времени вылета для 2 лайнеров.
В воздушной гавани Внуково известно об отмене еще 13 авиарейсов.
При этом сведений об изменении расписания в аэропорту Шереметьево не поступало.
Причины корректировок неизвестны.
Накануне в Москве отменили более 50 рейсов. Наибольшее количество переносов также случилось в аэропорту Домодедово.
Кроме того, сообщалось об отмене вывозного рейса с Кипра в Россию. При этом в российском посольстве продолжили работу по организации вывоза граждан РФ на родину.