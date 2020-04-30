Запланированный на 3 мая вывозной рейс с Кипра в Россию отменен

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Рейс "Аэрофлота" с Кипра в Россию, предназначенный для вывоза россиян, не состоится. Он был запланирован на 3 мая, сообщает посольство РФ на Кипре.

"В соответствии с полученной информацией, планировавшийся 3 мая рейс "Аэрофлота" не состоится", – говорится в сообщении российского дипведомства в Facebook.

Уточняется, что посольство продолжит работу по организации вывозного рейса. Известно, что на острове остаются 500 россиян, выразивших желание вернуться на родину.

Ранее сообщалось о том, что вывозной рейс для россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву назначен на 1 мая.

Также стало известно, что гражданам РФ, находящимся за рубежом, выделят дополнительные средства на оплату жилья и питания. Кроме того, деньги разрешается потратить на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.