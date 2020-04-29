Вывозной рейс для россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву назначен на 1 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву, предназначенный для вывоза россиян, запланирован на 1 мая. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале.

"Вылет рейса № AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва запланирован на 1 мая 2020 года в 20:00 (местное время)", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перелет возможен только для тех россиян, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Регистрация на рейс осуществляется посредством записи через сайт госуслуг. Уточняется, что количество мест на борту ограничено.

Ранее в Росавиации назвали ближайшие вывозные рейсы для россиян. Сообщалось, что российские авиакомпании совершат перелеты из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. Рейсы запланированы с 28 апреля по 5 мая.

Также известно, что в ночь на 29 апреля самолет "Аэрофлота" вывез граждан РФ из Нью-Йорка. Накануне сообщалось о вылете вывозного рейса в Москву из Израиля.