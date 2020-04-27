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Общество

21:14

Росавиация назвала ближайшие вывозные рейсы для россиян

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Росавиации поделились предварительным графиком вывозных рейсов для россиян, находящихся за рубежом. В списке авиарейсов есть вылеты до 5 мая, говорится на сайте ведомства.

"С 20 марта по 26 апреля на территорию РФ вернулось 172 199 россиян", – уточнили в Росавиации.

С 20 по 26 апреля выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников, добавили в пресс-службе.

В понедельник российские перевозчики выполнили пять рейсов, домой вернулись 662 человека.

В дальнейшем российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая.

28 апреля включен рейс "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву. На следующий день авиакомпания выполнит вывозной рейс из Европы. Из Рима в Санкт-Петербург и Москву планируется доставить 150 человек.

30 апреля планируется четыре вывозных рейса. "Сибирь" планирует два рейса – из Камрани во Владивосток и из Душанбе в Новосибирск. "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург.

Два рейса ожидаются 1 мая. "Аэрофлот" привезет россиян из Бангкока в Москву. В этот же день запланирован рейс "Уральских авиалиний" Пхукет – Уфа – Сочи.

Перевозчик "Аэрофлот" планирует 2 мая рейс из Дели в Москву. В этот же день будут рейсы "Авроры" из Шанхая во Владивосток и "Сибири" из Бишкека в Новосибирск.

Два рейса в Москву запланировали 3 мая "Уральские авиалинии" из Душанбе и Акабы.

В Москву 4 мая ожидается рейс "России" из Денпасара.

Отмечается, что на 5 апреля в предварительном графике рейс AZUR air из Камрани в Санкт-Петербург и Москву.

Граждане РФ не могут вернуться домой из-за отмены регулярного авиасообщения между страной и другими государствами. Для них организована горячая линия по телефону +7 (495) 249-75-77.

Как стало известно ранее, Ростуризм начал разрабатывать программу восстановления отрасли.

Также сообщалось, что более 50 тысяч россиян вернулось на родину спецрейсами.

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