Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 50 тысяч россиян вернулись на родину спецрейсами "Аэрофлота" с конца февраля, сообщает пресс-служба перевозчика.
Там пояснили, что под руководством Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса на территории РФ с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, министерством иностранных дел авиакомпания продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения граждан из-за границы.
Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании организует полеты из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.
23 апреля S7 выполнит рейс из Бангкока в Новосибирск и Красноярск, 24 апреля в расписании значатся пять перелетов. Ожидается полет "Сибири" из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России", из Сеула во Владивосток – рейс "Авроры". "Уральские авиалинии" вывезут граждан РФ из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, из Аликанте – в Нижний Новгород.
17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство рассматривает 28 тысяч заявок на помощь россиянам. 8 тысяч обращений по поводу выплаты уже удовлетворены.
Ростуризм также объяснил, как получить деньги тем, кто не использовал туры из-за пандемии коронавируса. Туроператорам, которые осуществляют деятельность в сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности туроператора.
Получить их обратно из ФПО можно за поездки в страны, где действуют ограничения по причине эпидемиологической ситуации. Рекомендация касается поездок, запланированных с даты введения ограничений до 1 июня этого года. Турист вправе обратиться к туроператору за возмещением средств за тур из ФПО туристической компании.
Туристические операторы, которые не проинформировали об использовании ФПО, будут возвращать деньги клиентам в порядке, установленном законодательством РФ. Выплата производится в течение 60 рабочих дней после представления туроператором реестра требований туристов.
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