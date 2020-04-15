В МИД назвали число оставшихся за границей россиян

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Порядка 35-36 тысяч граждан России, которые остались за рубежом на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, ждут возможности вернуться домой. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсант".

"В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35-36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать", – заявил министр иностранных дел.

По его словам, приоритет при эвакуации на родину отдается тем, кто оказался в другой стране после 1 января 2020 года.

Лавров обратил внимание, что в отношении соотечественников, выехавших за границу до этого года, применяется индивидуальный подход.

Ранее появился предварительный график вывозных авиарейсов для граждан РФ до 20 апреля.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в России достигло 24 490.