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Москва 24

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Общество

14 апреля, 22:50

Появился предварительный график вывозных авиарейсов для граждан РФ до 20 апреля

туризм общество

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Федеральное агентство воздушного транспорта подготовило предварительный график вывозных рейсов для россиян. В перечне представлены вылеты до 20 апреля, приводит Агентство "Москва" заявление "Росавиации".

"Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург", – говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии" доставят соотечественников из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани.

В "Росавиации" обратили внимание, что в период с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов. Домой вернулись 3172 россиянина.

Кроме того, программа по вывозу туристов из других стран продолжится и 15 апреля, уточнили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что спецрейс для вывоза россиян из Стамбула запланирован на 16 апреля.

Недавно самолет из Мадрида со 130 россиянами прибыл в Москву.

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