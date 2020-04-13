Застрявший в Испании россиянин рассказал, как организован порядок вывоза

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Около 5 тыс россиян планируют вернуть домой в ближайшие дни
Около пяти тысяч человек планирует вернуться в Россию из-за рубежа в ближайшие дни. Так, вывозные рейсы планируются из Испании – одной из стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса.
Самолет с россиянами вылетит из Испании 13 апреля. Как сообщает телеканал Москва 24, россиянин Владислав Сопиков уточнил, каким образом организован порядок проезда до аэропорта.
"Наше посольство России в Мадриде сделало специальный документ, который надо показывать сотрудникам полиции, чтобы они могли вас пропустить и беспрепятственно вы могли передвигаться в пункт назначения, аэропорт", – объяснил турист.
Для пассажиров установили ограничение по объему багажа. Из-за этого Владислав, застрявший на курорте с семьей, пока сможет вернуться в РФ только в одиночку.
"Поеду на своем личном автомобиле. Поеду один. К сожалению, моя семья остается здесь", – рассказал россиянин.
Как сообщили в МВД, уже более 37 тысяч россиян за рубежом обратилось за материальной помощью. В ведомстве рассказали, что свыше 31 тысячи заявлений уже обработано, еще 5,4 тысячи обращений находятся в обработке. Выплаты для 6 088 человек уже одобрены.
Ранее Росавиация согласовала с Оперативным штабом правительства РФ график вывозных рейсов для россиян до 13 апреля и сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля.
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