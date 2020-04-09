Росавиация согласовала график вывозных рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росавиация согласовала с оперативным штабом правительства РФ график вывозных рейсов для россиян до 13 апреля и сформировало предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля, сообщает пресс-служба агентства.
10 апреля авиакомпания "Аэрофлот" выполнит два рейса. В Санкт-Петербург из Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек. Также из Кипра в Шереметьево вернутся 250 человек.
11 апреля в Москву из Антальи и Бангкока "Аэрофлот" перевезет около 550 россиян, а 12 апреля доставит 500 человек из Токио и Гоа. На 13 апреля у авиакомпания запланированы рейсы в Москву из Подгорицы (около 250 человек) и Мадрида (250).
Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте госуслуг и получения информации о включении их в вывозной рейс.
В дальнейшем планируются вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама. Предварительный график передадут в оперативный штаб правительства РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году.
Для более оперативного вывоза россиян он поручил Минкомсвязи запустить на сайте госуслуг специальную форму, где туристы могут предоставить все необходимые данные о себе.
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