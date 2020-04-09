Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году", – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что для более оперативного вывоза россиян он поручил Минкомсвязи запустить на сайте госуслуг специальную форму, где туристы могут предоставить все необходимые данные о себе.

Накануне премьер-министр сообщил, что электронную форму за первые восемь часов работы заполнили 35 тысяч туристов.

Он пояснил, что перед вывозом граждан из других стран сперва собирается список всех желающих, который потом проверяется, в том числе сотрудниками МВД, ФСБ и Росавиацией, чтобы вся информация отвечала действительности.

График вывоза россиян формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию: 500 человек – в Москву и 200 человек – в региональные аэропорты в сутки.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

