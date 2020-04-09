Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность на фоне пандемии COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин предупредил о необходимости внимательно отслеживать ситуацию в мире и обеспечивать безопасность РФ во время коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в России из-за сложившейся ситуации с коронавирусом были приняты соответствующие меры, которые поменяли порядок жизни миллион граждан. При этом он заявил, что, несмотря ни на что, неизменным должна оставаться внутренняя безопасность страны.
"Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены", – заявил глава государства.
Накануне Владимир Путин провел совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Президент призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия. По его словам, сейчас крайне важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны.
Глава государства призвал глав регионов сформировать четкий и понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Путина, могут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.
Ранее президент заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.
Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.
Путин призвал россиян сплотиться в борьбе с коронавирусом
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