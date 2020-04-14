Спецрейс для вывоза россиян из Стамбула запланирован на 16 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный рейс из Стамбула в Москву, предназначенный для вывоза россиян на родину, запланирован на 16 апреля.

"Вылетает 16 апреля 2020 года в 12:30 (местное время)", – говорится в Telegram-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее стало известно об отмене вывозного рейса из Рима в Москву, запланированного на 15 апреля. Причины отмены вылета не приводились.

9 апреля более 100 граждан РФ, которые были пассажирами круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину. Также в Россию вернулись туристы, застрявшие в Таиланде.