Спецрейс для вывоза россиян из Рима отменен – Минкомсвязь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный рейс "Аэрофлота" из Рима в Москву, предназначенный для вывоза россиян, отменен. Вылет был запланирован на 15 апреля, сообщили в Telegram-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Также сообщается об отмене вывозного рейса из Амстердама, который должен был состояться 16 апреля.

"Рейс № SU2419 Рим – Москва 15 апреля 2020 отменен. Рейс № SU2551 Амстердам – Москва 16 апреля 2020 отменен", – говорится в сообщении. О причинах отмены вылетов не сообщается.

Ранее стало известно, что на рейс Рим – Москва могли зарегистрироваться только граждане РФ, проживающие в Москве и Московской области и прибывшие на территорию Италии после 1 января текущего года.

9 апреля свыше 100 россиян, которые были пассажирами круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину. Также в Россию вернулись туристы, застрявшие в Таиланде.