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Москва 24

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Общество

13 апреля, 20:41

Специальный рейс для вывоза россиян из Рима в Москву запланировали на среду

общество туризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный рейс для вывоза россиян из Рима в Москву запланирован на среду. Об этом заявили в посольстве России в Италии, передает РИА Новости.

"Вылет рейса Рим – Москва № AFL2419 запланирован на 15 апреля 2020 в 14:20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)", – следует из сообщения представителей дипмиссии.

Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области и прибывших на территорию Италии после 1 января этого года, добавили в посольстве.

За последние сутки в Москве зафиксировали 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования.

9 апреля свыше 100 россиян, которые были пассажирами круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину.

Ранее в Россию вернулись туристы, застрявшие в Таиланде.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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