В Шереметьево назвали возможные сроки возобновления рейсов за рубеж

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Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко допустил возобновление международных рейсов в июле, сообщает Forbes.

Он отметил, что рассматривает оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий. Вот ситуация с возобновлением рейсов в июле относится к первому варианту, подчеркнул Пономаренко.

"Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года", – сказал совладелец аэропорта.

По его словам, в худшем случае восстановление пассажиропотока будет происходить значительно медленнее и займет не менее 12 месяцев, то есть не ранее чем к середине следующего года.

Пономаренко не исключил, что при таком раскладе событий может произойти сокращение сотрудников, однако он заверил, что аэропорт намерен максимально сохранить коллектив за счет снижения издержек.

Он также допустил, что некоторым сотрудникам будет предложен вариант работы по сокращенному графику, а других работников могут отправить в незапланированный отпуск.

Пономаренко пояснил, что ситуация с сотрудниками зависит прежде всего от сроков восстановления пассажиропотока и обстановки в экономическом плане.

"Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко", – подчеркнул Пономаренко.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только отдельные рейсы из Москвы в столицы и крупные города других стран. Все организованные туристы вернутся в Россию из-за рубежа до конца этой недели.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.

