Столичные специалисты делятся с регионами опытом по борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московские специалисты по борьбе с коронавирусной инфекцией провели ряд вебинаров с коллегами из других регионов, на которых поделились своим опытом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"К вебинару 4 апреля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко представили доклады о подготовке стационара к приему больных с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, 6 апреля на вебинаре выступил директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Сергей Морозов. Он поделился опытом организации и подготовки отделения лучевой диагностики.
В сообщении говорится, что два вебинара состоялись 11 апреля. Столичные специалисты рассказали коллегам из регионов об организации работы первичного медицинского звена, а также об организации сбора информации о первом круге контактов с заразившимися коронавирусом.
Ранее введенные в Москве ограничения, нацеленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, оценил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что все предпринятые меры являются оправданными.
Столичные власти ввели в городе пропускной режим. Согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, ездить на личном и общественном транспорте можно теперь только по специальным цифровым пропускам. Оформить их можно с 13 апреля, а 15 числа их наличие для передвижения по городу станет обязательным.
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