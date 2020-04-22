Определен график вывозных рейсов для россиян до 27 апреля

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Росавиацией был составлен предварительный график вывозных рейсов россиян из-за границы. Речь идет про авиарейсы до 27 апреля, передает RT заявление Минтранса.

"Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте", – говорится в заявлении ведомства.

23 апреля перевозчик S7 выполнит рейс из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. На следующий день в расписании значатся пять перелетов.

Ожидается полет "Сибири" из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России". Во Владивосток из Сеула ожидается рейс "Авроры".

При этом "Уральские авиалинии" вывезут граждан РФ из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также из Аликанте в Нижний Новгород.

Россиян вывозят на родину в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

Ранее "Аэрофлот" приостановил продажу билетов на зарубежные рейсы до августа.