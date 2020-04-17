МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам – Захарова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство в настоящее время рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам, передает РИА Новости.

Она отметила, что 8 тысяч обращений по поводу выплаты уже удовлетворены. Захарова подчеркнула, что в ведомство приходит много запросов разного характера, касающихся получения помощи.

"Что касается материальной помощи, по состоянию на текущий момент оформлено свыше 8 тысяч поручений на выплаты, порядка 28 тысяч заявок находится еще на рассмотрении", – сообщила Захарова.

Она добавила, что обработка обращений происходит круглосуточно. Представитель ведомства отметила, что некоторые запросы имеют в себе ошибки. Среди самых распространенных Захарова назвала указание неправильных реквизитов банковской карты.

"Любой отказ по итогам рассмотрения доводится до заявителя. Если этого не произошло, и ваша заявка еще не рассмотрена, значит, я хочу обратить на это внимание <...> формы заполняются недостаточно внимательно", – сказала Захарова.

Согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 15 апреля, за рубежом осталось около 35-36 тысяч россиян. Он отметил, что приоритет в эвакуации отдается тем, кто оказался на территории иностранного государства после 1 января 2020 года.

В частности, около полутора тысяч граждан России ожидает вылета из США. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что посольство окажет поддержку соотечественникам и сделает все возможное.