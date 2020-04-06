Первые вывозные рейсы в РФ возобновятся 6 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
График первых вывозных рейсов для возвращения россиян на родину появится к вечеру 6 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, рейсы будут формироваться в соответствии с поданными заявлениями. В понедельник уже будут осуществлены первые рейсы. Информация о них будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф, передает РИА Новости.
Мишустин также призвал подавать заявления на вывозные рейсы только тех, кто действительно намерен ими воспользоваться. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Даже наоборот: она прилагает все усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой.
Глава кабмина напомнил, что для этого надо только подать заявление на портале госуслуг. Мишустин обратил внимание при этом, что часто граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, и самолеты летели домой буквально пустыми.
Ранее в правительстве утвердили порядок оказания помощи гражданам России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выделенные кабмином средства пойдут на оказание социальной поддержки россиянам, остающимся за рубежом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, деньги уже поступили на счет ведомства. Таким образом, первые обращения, поступившие от россиян, уже находятся в процессе обработки.
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