Мишустин призвал россиян за рубежом просить о вылете в случае крайней нужды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал россиян за рубежом писать заявления на вылет, только если им действительно нужно вернуться в Россию именно сейчас.
Он объяснил, что Оперативный штаб столкнулся с большим числом случаев, когда граждане не являлись на посадку после подачи заявок. По словам главы кабмина, самолеты летели пустыми, а те, кому необходимо было лететь на них, попасть туда не могли.
"Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявление, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", – цитирует Мишустина ТАСС.
График первых вывозных рейсов для возвращения россиян на родину появится к вечеру 6 апреля, уточнял он. По словам главы кабмина, рейсы будут формироваться в соответствии с поданными заявлениями.
Он напомнил, что МИД РФ предоставлено 500 миллионов рублей на финансовую поддержку гражданам, которые пока не смогли вернуться в Россию. Помощь рассчитана на период вплоть до возвращения их на родину или возобновления регулярного авиасообщения. В первую очередь средства пойдут на оплату временного размещения россиян за границей, отметил премьер.
С 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. С 31 марта в России ограничили количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки: одновременно в страну может вернуться не более 500 человек.
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