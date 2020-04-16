Около 1,5 тыс россиян ожидает возвращения на родину из США – посол

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В США продолжают оставаться граждане России, ожидающие возвращения на родину. В настоящий момент в листе ожидания остаются 1,5 тысячи россиян, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Заверяю, что сделаем все возможное для поддержки застрявших здесь соотечественников в условиях введения жестких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции", – передает ТАСС его слова.

Всего намерение вернуться на родину из-за границы выразили порядка 5 тысяч человек. Вывозные рейсы планируется осуществить из Индонезии, Испании, Индии, Италии, Нидерландов, Турции, США и Черногории в Москву.

Ранее стало известно о застрявших в Соединенных Штатах российских школьниках. В настоящее время Минпросвещения выясняет данные о заблокированных в США детях и устанавливает, каким образом они оказались на территории этого государства.