Минпросвещения выясняет данные о заблокированных в США российских школьниках

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Министерство просвещения России устанавливает все необходимые данные о российских школьниках, оказавшихся заблокированными в Соединенных Штатах.

"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В министерстве заявили, что программы школьных обменов с США не проводятся уже в течение нескольких лет, поскольку были зафиксированы негативные прецеденты.

Отмечается, что в Минпросвещения не были осведомлены о подобных поездках школьников. В настоящее время ведомство активно выясняет личные данные детей, а также каким образом они оказались на территории Штатов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что десятки российских школьников находятся в сложном положении в США из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Она сообщила, что власти РФ выясняют точное число детей и данные об их точном местонахождении.