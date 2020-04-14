Вывозной рейс Дели – Москва запланирован на 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оставшихся в Дели россиян вывезут на родину специальным авиарейсом. Выполнить его планируется 19 апреля, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале.

"Вылет рейса SU571 Дели – Москва состоится 19 апреля 2020 в 5:50 (местное время)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о дате спецрейса из Стамбула в Москву. Также сообщалось об отмене вылетов из Рима, Амстердама.

Намерение вернуться на родину из-за границы выразили порядка 5 тысяч человек. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги".