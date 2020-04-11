В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула

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Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек, сообщает пресс-служба Росавиации.

12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян. Также на этот день запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Токио в Москву.

13 апреля авиакомпания привезет в Москву около 500 россиян из Подгорицы и Мадрида.

Сегодня из Бангкока вылетел борт "Аэрофлот" с 371 пассажиром. Из них 109 доставят в Санкт-Петербург, затем самолет перелетит в Москву.

Ранее сообщалось, что Росавиация согласовала с оперативным штабом правительства РФ график вывозных рейсов для россиян до 13 апреля и сформировало предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля.