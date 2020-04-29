"Аэрофлот" запланировал на 3 мая спецрейс для вывоза россиян с Кипра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра запланирован на 3 мая, сообщается на странице посольства в Facebook. Сейчас в дипмиссии ждут подтверждения этой информации и уточнения маршрута перелета.

Сейчас на Кипре находятся 500 россиян, которые хотят вернуться на родину. 10 апреля спецрейсом "Аэрофлота" с Кипра в Россию вернулись 169 россиян по маршруту Ларнака – Санкт-Петербург – Москва.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Также допускаются перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полеты по отдельным решениям правительства РФ.

Ранее Росавиация назвала ближайшие вывозные рейсы для россиян. Сообщалось, что российские авиакомпании совершат перелеты из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. Рейсы запланированы с 28 апреля по 5 мая.