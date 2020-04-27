Вывозной рейс для россиян из Ташкента в Москву запланирован на 29 апреля

27 апреля, 23:27
Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG EPA
Стала известна дата, на которую запланирован вывозной рейс для граждан РФ из Ташкента в Москву.
Сообщается, что вылет самолета должен состояться 29 апреля. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение Минкомсвязи РФ.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса №SDM4602 Ташкент – Москва запланирован на 29 апреля 2020 в 2:45 (местное время)", – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что вылететь данным рейсом смогут только российские граждане, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Зарегистрироваться на рейс можно по ссылке: gosuslugi.ru/395443/1. В Минкомсвязи отмечают, что количество мест на борту ограничено. Итоговые списки пассажиров будут сформированы после регистрации на госуслугах.
"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно", – предупредили в ведомстве.
Там добавили, что в любых других случаях за перелет придется заплатить.
Ранее Росавиация назвала ближайшие вывозные рейсы для россиян. Сообщалось, что российские авиакомпании совершат перелеты из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. Рейсы были запланированы с 28 апреля по 5 мая.
Накануне авиакомпания S7 вывезла из Вьетнама 182 россиянина. Известно, что рейс номер 5784 вылетел из аэропорта Камрань в Новосибирск утром 27 апреля.
Минкомсвязь опубликовала расписание новых вывозных рейсов
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