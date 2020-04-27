Авиакомпания S7 вывезла из Вьетнама 182 россиян

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Вывозной рейс авиакомпании S7 забрал из Вьетнама 182 граждан России, которые не могли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Рейс 5784 вылетел из аэропорта Камрань в Новосибирск утром 27 апреля. Уточняется, что это уже второй вывозной рейс авиакомпании "Сибирь" из Вьетнама – 20 апреля из Камрани в Новосибирск доставили 149 россиян.

Ранее Минкомсвязь опубликовала информацию о ближайших вывозных рейсах для россиян. Вылеты запланированы из Италии, ОАЭ, Армении, Израиля, Шри-Ланки и с Мальдив. Часть из них уже вылетела 26 апреля.

Ближайший рейс из Еревана запланирован на 27 апреля в 13:45 по местному времени. Во вторник, 28 апреля, в 15:00 по местному времени вылетит самолет из Тель-Авива. На середину недели приходятся два рейса – 29 апреля россияне смогут вернуться из Рима и Мале (с промежуточной остановкой в Коломбо). Вылеты запланированы на 14:10 и 15:20 соответственно, в обоих случаях указано местное время региона.

В Минкомсвязи также сообщили, что за границей остается около 50 тысяч россиян. Граждане страны не могут вернуться домой из-за отмены регулярного авиасообщения между РФ и другими государствами. Для них организована горячая линия по телефону +7 (495) 249-75-77.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось. В России заболевших 80 949 человек, вылечились 6 767, скончались 747.