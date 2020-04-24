В Минкомсвязи назвали число находящихся за границей россиян

17:58
Фото: ТАСС/Soeren Stache/dpa/picture-alliance
На сегодняшний день за границей находится около 50 тысяч россиян, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минкомсвязи.
"За границей сейчас находится около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами. Все эти граждане ожидают специальных вывозных рейсов, которые доставят их в Россию", – говорится в сообщении.
В Минкомсвязи также сообщили, что заработала круглосуточная бесплатная горячая линия для помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину.
Отмечается, что граждане РФ могут в круглосуточном режиме получать консультации, в том числе по организации возвращения домой специальными авиарейсами.
Позвонить на горячую линию можно по телефону +7 (495) 249-75-77. Исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14:00 по московскому времени 27 апреля, для абонентов МТС – уже сейчас.
Ранее стало известно, что более 50 тысяч россиян вернулось на родину спецрейсами "Аэрофлота" с конца февраля. В авиакомпании пояснили, что под руководством Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса на территории РФ с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, министерством иностранных дел авиакомпания продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения граждан из-за границы.
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