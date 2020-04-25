Минкомсвязь назвала ближайшие вывозные рейсы для россяин

08:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минкомсвязь опубликовала информацию о ближайших вывозных рейсах для россяин. Вылеты запланированы из Италии, ОАЭ, Армении, Израиля, Шри-Ланки и с Мальдив, как сообщает РИА Новости.
Вывозной рейс SVR3804 Дубай (ОАЭ) – Уфа запланирован на 12:30 местного времени (13:30 мск) воскресенья, 26 апреля. Он рассчитан на жителей Самарской области, Башкортостана, Татарстана, Республики Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермского края и Кировской области.
Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области подготовлены другие рейсы. Вылеты состоятся из Рима (Италия), Еревана (Армения), Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Тель-Авива (Израиль).
Ближайший рейс из Еревана запланирован на 27 апреля в 13:45 по местному времени. Во вторник, 28 апреля, в 15:00 по местному времени вылетит самолет из Тель-Авива. На середину недели приходятся два рейса – 29 апреля россияне смогут вернуться из Рима и Мале (с промежуточной остановкой в Коломбо). Вылеты запланированы на 14:10 и 15:20 соответственно, в обоих случаях указано местное время региона.
Накануне в Минкомсвязи сообщили, что за границей остаются около 50 тысяч россиян. Граждане страны не могут вернуться домой из-за отмены регулярного авиасообщения между РФ и другими государствами. Для них организована горячая линия по телефону +7 (495) 249-75-77.
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