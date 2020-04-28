Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Израиля в Россию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вывозной рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" из Израиля вылетел во вторник, 28 апреля, из аэропорта Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер проследует до Санкт-Петербурга и Москвы. В списке пассажиров суммарно около 300 человек. Часть из них прибыли в Израиль для получения медицинской помощи, также россияне посещали родственников или приехали на работу и учебу.

Описываемый рейс из Израиля в Россию – первый за месяц. Предыдущий самолет забрал граждан РФ 29 марта.

По последним данным, в Израиле коронавирусом заразились 15 589 человек. В России за последние сутки подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.

Ранее Минкомсвязь опубликовала новый список вывозных рейсов для россиян. Помимо Израиля, граждан эвакуируют из ОАЭ, Армении, Италии и с ряда популярных курортных регионов.

