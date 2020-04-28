Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину

11:18
Фото: depositphotos/Nordroden
Часть российских школьников, "застрявших" в США, вылетит из Нью-Йорка в Москву 28 апреля, сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
"Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", – цитирует его "Вечерняя Москва".
По словам представителя дипведомства, рейс формируется непросто – школьников пытаются собрать из 15 штатов. Отмечается также, что сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с родителями детей и делают все возможное, чтобы они вовремя прибыли на рейс.
Ведомству еще предстоит выяснить, сколько всего российских школьников оказалось в США, узнать их имена и контакты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 80 российских школьников приехали в США в рамках учебной программы. Местонахождение около 40 учащихся, которые отправились в Штаты по программе обмена, до сих пор выясняется.
На сегодняшний день известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Как отметила дипломат, вопрос по возвращению российских школьников из США сейчас на контроле у руководства внешнеполитического ведомства.
Американская сторона все еще не обнародовала список учеников, которые находятся в США и не могут продолжать обучение из-за пандемии коронавируса, заключили в МИД РФ.
В министерстве просвещения Российской Федерации не располагали информацией о подобных поездках школьников. Теперь в ведомстве устанавливают, на каком основании российские дети отправились в Соединенные Штаты, а также их личные данные.
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