МИД разыскивает в США около 40 российских школьников

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Местонахождение около 40 российских школьников, которые отправились в США по программе обмена, до сих пор выясняется. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Согласно заявлению представителя дипмиссии, учащихся за рубежом могло быть свыше 80. "Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, многие подростки ждут возвращения на родину. Как отмечает дипломат, вопрос по возвращению российских школьников из США сейчас на контроле у руководства внешнеполитического ведомства.

Американская сторона все еще не обнародовала список учеников, которые находятся в США и не могут продолжать обучение из-за пандемии коронавируса, заключили в МИД РФ.

Так, в министерстве просвещения Российской Федерации не располагали информацией о подобных поездках школьников. Теперь в ведомстве устанавливают, на каком основании российские дети отправились в Соединенные Штаты, а также их личные данные.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 169 тысяч человек скончалось.

До этого во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия.