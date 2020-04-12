Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

09:18
Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на своей официальной странице в Twitter.
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", – написал Дир.
В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса, обойдя Италию. По последним данным, в Штатах зарегистрировано 519 453 заболевших, из которых скончались 20 071 человек.
10 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
Президенты обсудили проблему пандемии коронавируса и оценили предпринимаемые странами усилия по борьбе с распространением инфекции. Были затронуты и другие темы, в том числе сотрудничество в космосе.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже свыше 1,6 миллиона случаев заражения, более 99 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: