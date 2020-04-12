Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

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Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на своей официальной странице в Twitter.

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", – написал Дир.

В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса, обойдя Италию. По последним данным, в Штатах зарегистрировано 519 453 заболевших, из которых скончались 20 071 человек.

10 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Президенты обсудили проблему пандемии коронавируса и оценили предпринимаемые странами усилия по борьбе с распространением инфекции. Были затронуты и другие темы, в том числе сотрудничество в космосе.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже свыше 1,6 миллиона случаев заражения, более 99 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.