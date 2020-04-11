Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч человек

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Число скончавшихся от коронавируса в США превысило 20 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса, обойдя Италию. По последним данным, в США 519 453 заболевших, из которых скончались 20 071 человек.

Ранее организаторы американского фестиваля музыки и искусств Burning Man заявили об отмене мероприятия в 2020 году. Деньги за уже купленные билеты участникам вернут.

Накануне стало известно, что в Нью-Йорке создали братскую могилу для жертв COVID-19.

