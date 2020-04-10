Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Фото: Москва 24

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию на нефтяном рынке, а также прорабатываемые договоренности о сокращении добычи сырья для стабилизации мировых цен.

"Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран", – подчеркнули в Кремле.

Также президенты обсудили проблему пандемии коронавируса и оценили предпринимаемые странами усилия по борьбе с распространением инфекции. Были затронуты и другие темы, в том числе сотрудничество в космосе.

В ходе переговоров в рамках формата ОПЕК+ страны заключили соглашение, которое подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени страны – участницы формата ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров в рамках формата ОПЕК+.