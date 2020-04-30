Россиянам за рубежом выделят дополнительные средства на оплату жилья и питания

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На помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за пандемии коронавируса, выделят дополнительные ассигнования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустстин.

"Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений", – сказал премьер.

Средства пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды "тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами", отметил глава кабмина.

Также деньги разрешается потратить на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.

Накануне Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом для некоторых иностранных граждан въезд в РФ будет открыт. Речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Кроме того, россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны.

С 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Полеты разрешены только вывозным, грузовым, почтовым, санитарным и гуманитарным рейсам.