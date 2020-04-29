Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом.
"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", – заявил Мишустин.
Он добавил, что при этом для некоторых иностранных граждан въезд в РФ будет открыт. Он пояснил, что речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.
В то же время Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ заявил, что пока точную дату снятия ограничений, в том числе по пересечению границ РФ, назвать никто не может.
Ранее правительство России временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Ограничение распространилось в том числе на граждан Белоруссии.
Отмечалось, что ограничения не касаются должностных лиц постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению МИД России
В России также прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
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