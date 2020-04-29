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Общество

12:47

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", – заявил Мишустин.

Он добавил, что при этом для некоторых иностранных граждан въезд в РФ будет открыт. Он пояснил, что речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

В то же время Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ заявил, что пока точную дату снятия ограничений, в том числе по пересечению границ РФ, назвать никто не может.

Ранее правительство России временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Ограничение распространилось в том числе на граждан Белоруссии.

Отмечалось, что ограничения не касаются должностных лиц постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению МИД России

В России также прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

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