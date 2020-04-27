Япония запретила россиянам и белорусам въезд в страну из-за коронавируса

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Япония расширила список стран, чьим гражданам запрещен въезд из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает News.ru.

Перечень был дополнен Россией и Белоруссией. Помимо этих государств, японцы ограничили въезд гражданам Украины и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Запрет официально вступит в силу с 29 апреля. Он касается суммарно 87 государств и будет действовать вплоть до конца мая. На практике это означает, что иностранцам не будут выдавать визы.

В отношении России запрет введен формально, поскольку авиасообщение между странами было отменено еще в марте 2020 года.

Накануне сообщалось, что похожую меру рассматривает Италия. Границы для туристов могут оставить закрытыми вплоть до конца года. По словам министра культуры и туризма республики Дарио Франческини, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

